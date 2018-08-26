Yangında 4 bin balya saman küle döndü

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 4 bin balya saman, yanarak kül oldu.

Sağpazar köyünde Servet Kızıl\'a (60) ait balya şeklindeki samanlar, iddialara göre yüksek gerilim hattı tellerinin birbirine teması sonucu çıkan kıvılcımlar nedeniyle alev aldı. Bölgede dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında, yaklaşık 4 bin balya samanın yandığı belirtilirken, jandarma ekipler soruşturma başlattı.

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