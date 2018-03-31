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Yangına uykuda yakalandılar;17 kişi merdivenle kurtarıldı-1

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin  yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı

31 Mart 2018 11:36

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE\'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin  yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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