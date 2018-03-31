Yangına uykuda yakalandılar;17 kişi merdivenle kurtarıldı-1
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı
31 Mart 2018 11:36
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE\'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması devam ediyor.
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