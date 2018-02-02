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Yangına ses yalıtımı süngerine sıçrayan kıvılcımlar neden olmuş

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde meydana gelen yangın ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

02 Şubat 2018 22:05

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü\'nde meydana gelen yangın ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangının 2 işçinin spiral makinesi ile çalıştığı esnada çıkan kıvılcımların odanın ses yalıtımı sistemi olarak kullanılan ve 100 dereceye kadar ısıya dayanıklı olduğu belirtilen süngerlerin tutuşması sonucu çıktığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yangın ile ilgili açıklamada bulunan Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci, kısa sürede olay yerine intikal ettiklerini ve anında yangına müdahale ettiklerini söyledi. Yangın ile ilgili görüntülere ulaştıklarını aktaran Semerci, \"Yangının olduğu odanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaştık. Kamera ile bu odanın görüntüsünü aldıktan sonra belki de meslek hayatımda ilk defa karşılaştığım bir durum gözlemledim. Genelde sinemalarda ve müzik salonlarında gürültünün dışarıya verilmemesi için akustik sünger adı altında bir malzeme kullanılmış yalıtım sistemi olarak. Yetkililerle görüştüğümde bu süngerlerin 100 derece ısıya dayanıklı olduğu söylendi. Görüntüyü seyrettiğim anda spiral çalıştıktan 5 saniye sonra odanın içerisinde her taraftan bir parlama meydana geldiğini gördük\" dedi.
Ses yalıtımı olarak kullanılan sünger malzemenin kıvılcımlara maruz kaldığında neler yapabileceği konusunda itfaiyecilere bilgi aktardığını belirten Semerci, bu konuda ülke genelindeki tüm itfaiye birimlerinin acil önlem alması gerektiğini söyledi.

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