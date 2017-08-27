Yangına müdahaleye giden arazöz takla attı: 3 yaralı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde çıkan orman yangına müdahaleye giderken kontrolden çıkan arazözün takla atması sonucu 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Andırın-Kadirli karayolunun 15\'inci kilometresindeki Harboğazı mevkinde meydana geldi. Göksun Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait Alparslan Koyuncu yönetimindeki 46 F 0655 plakalı arazöz, Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde çıkan orman yangına müdahaleye giderken virajı alamayarak bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada Alparslan Koyuncu ile İsmet Özaktürk ve Musa Abacı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmet Özaktürk\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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