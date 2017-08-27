T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yangına müdahaleye giden arazöz takla attı: 3 yaralı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, Adana'nın Kozan İlçesi'nde çıkan orman yangına müdahaleye giderken kontrolden çıkan arazözün takla atması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

27 Ağustos 2017 20:44

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde çıkan orman yangına müdahaleye giderken kontrolden çıkan arazözün takla atması sonucu 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Andırın-Kadirli karayolunun 15\'inci kilometresindeki Harboğazı mevkinde meydana geldi. Göksun Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait Alparslan Koyuncu yönetimindeki 46 F 0655 plakalı arazöz, Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde çıkan orman yangına müdahaleye giderken virajı alamayarak bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada Alparslan Koyuncu ile İsmet Özaktürk ve Musa Abacı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmet Özaktürk\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZENGİNANDIRIN Kahramanmaraş DHAKAHRAMANMARAŞ AndırınAdana KozanKazaAndırınKadirliHarboğazıGöksun OrmanMüdürlüğüAlparslan KoyuncuKazada Alparslan KoyuncuMusa AbacıAndırın Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24