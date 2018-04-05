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 YANGINA MÜDAHALE EDEN  İTFAİYECİLER DE DUMANDAN ETKİLENDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Harun UYANIK-Taner YENER / İSTANBUL,DHA Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de dumandan etkilendi

05 Nisan 2018 23:18

Haber-Kamera: Enver ALAS - Harun UYANIK-Taner YENER / İSTANBUL,DHA
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerini, meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin getirdiği sedyeye konan itfaiyeci ambulans taşınarak burada müdahaleye devam edildi.  Hastanede yatan hastaların tahliyesi de yine başta itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından taşındı. 

Görüntü Dökümü
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-Hastane içinden taşınan yaralılar
-Sağlık ekiplerinin yaralıları taşıması
-İtfaiye görevlisinin sedyede taşınması
-Sedyeyle taşınan hastalar
-Ambulanslar ve itfaiye araçları
-Genel ve detaylar

 
 

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