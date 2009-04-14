Yangına körükle gidiyorlar

Tempo24



Amansız olur bu ülkede derbi…

/ Cevahir Evren



TFF kararı açıkladı

Arda da özür diledi

'Ebedi dostluk' için adım henüz atılmadı

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Semih: Arda’nın yaptığı zoruma gitti



Volkan: Kasığım ağrıdığı için elim oradaydı

Belözoğlu: İnanamıyorum Sabri ana-avrat küfür etti



Aşık: Lugano insana düşmanmış gibi bakıyor

Uslu: Sabri ve Lugano baştan sarı görmeliydi

Yakın bir zaman önce 2010 Dünya Kupası eleme grubunda lider İspanya’yla iki maç oynandı. Yakın geçmişinde şiddete ilişkin ‘kötü hatıralar’ bulunan bir milli takım, bu kez reklam kampanyalarında yine şiddeti körükleyen sloganlara ve görüntülere itibar etmişti.İspanya maçı sırasında günlerce aynı kampı paylaşan milli oyuncular, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi boyunca adeta birbirlerini boğazladı ve nihayetinde, mücadelenin uzatma dakikalarında iki takımın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi. Aslında yaşananlara teşhis koymak için uzman olmaya gerek yok, yine kazanamama psikolojisi. Hafta boyunca maçı üç puanla kazanacağına inanan oyuncular, zirve yarışındaki diğer rakiplerinin kendilerinden önce oynadığı ve kazandığı haftada, şampiyonluk potasının uzağına düşme telaşıyla, kendilerini futbolcu değil, adeta bir boksör olarak gördüler ve hesaplarını futbolla değil, yumruklarıyla görmeyi yeğlediler.Semih, Arda’dan özür beklediğini yinelerken, Emre Aşık, Lugano’yu şikayet etmeyi sürdürdü. Taraftara edep yerini gösterdiği iddia edilen Volkan ise, "" dedi. Emre Belözoğlu da Sabri Sarıoğlu’nun saha içindeki davranışını eleştirerek, "Ben Galatasaray’dayken, kramponumu giymek için isteyen bir insan, bugün ana-avrat küfür ediyor." diye konuştu.Başarısız olmaktan kaynaklanan öfkenin nelere yol açabileceğini önceki akşam tüm dünya gördü. Bu sezon ne Avrupa’da ne de ligde dikiş tutturamayan Galatasaray ile Fenerbahçe’nin futbolcuları, derbi maçta 0-0 berabere kalıp şampiyonluk yarışına da havlu atınca, sinirlerini birbirlerinden çıkardı. Diego Lugano, Arda Turan, Semih Şentürk, Emre Aşık, Sabri Sarıoğlu, Emre Belözoğlu, başta olmak üzere iki takımdan çok sayıda futbolcu, giydikleri formaların onurunu, ’sahada olan sahada kalır’ kuralını ve sorumluluklarını bir kenara bırakıp, kıyasıya kavga etti. Bununla da yetinmeyip, daha sonra medya önüne çıkıp birbirlerini şikayet ettiler. Herkes bu gerginliğin derbi gecesi bitmesini arzu ediyordu. Zira, bu futbolcular Milli Takım’da birlikte oynuyordu. Fakat, birbirlerini suçlamaya dün de devam ettiler...Arda Turan ile yumruklaşıp kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören Semih Şentürk, zorla olayların içine çekildiğini belirterek, hala Arda’nın kendisine yaptığı hareketlerin şokunu yaşadığını söyledi. Olayın başlangıcında Arda’yı sırtından çekerek kargaşadan kurtarmaya çalıştığını anlatan Fenerbahçeli futbolcu, "Aksine Arda’dan küfür ve yumruk yedim. Çok üzüldüm. Doğal olarak ben de tepki gösterdim. Televizyondan izlediğim görüntüde kaleci De Sanctis’in bana yaptıklarını görünce şaşkına döndüm. Ben bunun bile farkında değilim. Hala Arda’da kalmış aklım. Gerçekten zoruma gitti. A Milli Takım’dan da arkadaşım. Çok şeyi paylaştığım, ailece görüştüğüm birisi bu kadar değişemez. Doğrusu bir özür bekliyorum. Kırmızı kartı kendime hiç yakıştıramadım.Canım kardeşim Arda ile birlikte böyle bir olaya karışmış olmaktan duyduğum üzüntüyü de belirtmek istiyorum" diye konuştu.90+3’üncü dakikada çıkan kavgaya karışmamasına rağmen, maçtan sonra Galatasaray taraftarlarına edep yerini gösterdiği iddia edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in, yakın dostlarına, "Asla öyle bir düşünce içine girmedim. Milli Takım’daki arkadaşlarım da bilir, kasığımda 6 aydır ağrı var. Canım acıdığı için elim gayri ihtiyari o bölgeye gitti. Yoksa taraftarı tahrik etmek gibi bir niyetim asla yoktu. Üstelik o atmosferde elini kaldırsan olay olacağını herkes biliyor" dediği belirtildi. Maç içinde en sakin futbolcunun kendisi olduğunu ifade eden Volkan’ın, "Maç öncesinde yaptığım açıklamaları dinleyebilseniz, rakibe çok saygı duyduğumu ifade edip, ’İnşallah herkes kazasız belasız bir derbi yaşar’ demiştim. Kaldı ki, maçtan önce Cassio Lincoln ile soyunma odası koridorunda tokalaştık. İnsanın adı çıkmasın. Hiçbir ilgim olmamasına rağmen beni olaylara çekmeye çalıştılar" diye dert yandığı da öğrenildi.Volkan’ın ayrıca maçtan hemen sonra söylediği ve sarı kırmızılı futbolculardan büyük tepki gören "Galatasaraylılar bize küfür etti" şeklindeki sözleri için de, "Bana ne küfür eden oldu, ne de saldıran. Sadece çıkışta olayları yorumlarken, futbolcuların büyüklerine saygısız davrandığını ve küfür ettiğini anlatarak, daha sakin olmaları gerektiğini söyledim" yorumunu yaptığı kaydedildi.Emre Belözoğlu da Sabri Sarıoğlu’nun saha içindeki davranışını eleştirerek, "İnsan inanamıyor. Birlikte top oynadık. Ben Galatasaray’dayken, kramponumu giymek için isteyen bir insan, bugün ana-avrat küfür ediyor. Bu ne terbiyesizliktir. Bu da yetmiyormuş gibi boğazıma sarılıyor. Sahada o kadar sene hizmet ettiğim taraftarın ettiği küfürler de cabası. Böyle bir ortamda bana destek vermesini beklediğim bir insan, seyircinin duygularına yeniliyor. Olacak şey değil" diye konuştu.Olaylarda kırmızı kart gören dört futbolcudan biri olan Galatasaraylı Emre Aşık, kavganın baş sorumlusunun Diego Lugano olduğunu iddia etti. Tecrübeli futbolcunun, yakın çevresine olayları anlatırken, "Çuval gibi hırpalandım. Sürünen benim, kırmızıyı da gören benim. Bu nasıl iş! Bir boynumuza ip geçirmedikleri kaldı. Lugano her şeyiyle garip bir insan. Yüzüne baktığınızda garip bir ifade var. Düşmanına bakar gibi bakıyor" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.Galatasaraylı Ayhan Akman ise olaylarla ilgili olarak, "Ortalığı düzeltmeye gittik, neler olduğunu herkes gördü" yorumunu yapmakla yetindi.Kulüp yöneticileri kanadında açıklama yapan tek isim olan Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu ise, hakem Fırat Aydınus’u eleştirdi. Uslu, "Hakem maçın başında Sabri ile Lugano’ya sarı kart göstermeliydi. Ama bu basireti gösteremedi. O sarı kartlar çıksaydı, bu olaylar yaşanmazdı. Resmen birbirimizi yedik" diye konuştu.