-YANGIN VE SOBA ZEHİRLENMELERİ 2 CAN ALDI İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Kartal'da bir gecekonduda meydana gelen yangında 1 kişi öldü. Karlıktepe Mahallesi Saray Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, çağrılan Kartal itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede, eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Mehmet Fatih Sinanoğlu'nun yangında öldüğü belirlendi. Sinanoğlu'nun cesedi, incelemelerin ardından Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. -ADIYAMAN'DA 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 7 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI Öte yandan Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 çocuk öldü, 7 kişi hastanede tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Kutluca köyünde, anne Devlet Kılınç (30) ve çocukları Mesut (10), Furkan (7) ve Kübra Kılınç (2) ile evde misafir olarak bulunan yakınları Selvi Kılınç, Şefika Avşar, Besime ve Celal Yetişgin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Besni Devlet Hastanesine kaldırılan 8 kişiden Furkan Kılınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık durumlarının ciddi olduğu belirlenen Mesut Kılınç ve Selvi Kılınç, Besni Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesine sevk edildi. Devlet Kılınç, Kübra Kılınç, Şefika Avşar, Besime ve Celal Yetişgin'in tedavisine Besni Devlet Hastanesinde devam edildiği, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. -ESKİŞEHİR'DE 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI Eskişehir'de ise kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Akkurt Sokak'ta yaşayan Ali Bozkurt (50), eşi Nurhan (46), çocukları Dilek (22) ile Melek Bozkurt (20), rahatsızlandı. Bozkurt ailesi, yakınlarının haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunusemre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen aynı aileden 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.