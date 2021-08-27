Yangın ve seller için Cumhurbaşkanlığının başlattığı yardım kampanyalarına yapılan bağışlar vergiden düşülebilecek

T24 Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin sorusuna verdiği yanıtta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yangın ve seller başlattığı yardım kampanyasına katılan şirketlerin yaptıkları bağışları vergiden düşebileceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 25 Ağustos tarihli yazısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyalarında yapılan nakdi ve ayni yardımların vergi matrahından indirilebileceği bilgisi verildi.

Bunun için yapılan yardımların bankalardaki ilgili hesaplara yatırıldığının banka dekontlarıyla belglendirilmesi gerektiği kaydedildi.