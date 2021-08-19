Yangın uçaklarındaki son teknolojiler itfaiye görevlilerinin işini nasıl kolaylaştırıyor?

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="p1">Orman yangınlarında ortaya çıkan yoğun duman, itfaiyelerin ve uçakların yangını gözetleme imkanını büyük ölçüde kısıtlıyor.</p>\n<p class="p1">Fakat yangın uçaklarında kullanılan son teknolojiler bu engeli aşmayı sağlıyor.</p>\n<p class="p1">BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri James Clayton, kızılötesi kameralarla donatılmış yangın gözetleme uçaklarının itfaiyecilerin işlerini nasıl kolaylaştırdığını aktardı.</p>\n<p class="p1"><iframe src="https://www.bbc.com/turkce/av-embeds/haberler-dunya-58269095" width="400" height="500" frameborder="0"></iframe></p>\n<p class="p1"><a rel="nofollow" href="https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58056315">Dünya genelinde orman yangınları neden artıyor?</a><br /><br /><a rel="nofollow" href="https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-49451305">5 soruda orman yangınlarıyla ilgili merak ettikleriniz</a></p>\n</body>\n</html>