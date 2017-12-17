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Yangın sonrası sır olan aileyle ilgili 1 kişi daha tutuklandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'nun merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım’da çıkan yangının ardından sırra kadem basan 4 kişilik Çataloğlu ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 1 kişi daha tutuklandı

17 Aralık 2017 00:30

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'nun merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım’da çıkan yangının ardından sırra kadem basan 4 kişilik Çataloğlu ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 1 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 3\'e yükseldi.
Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu ailesine ait iki ev kül oldu. Evlerden birinde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin ve gelini Şengül\'e ulaşılamazken, 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu belirtilen kemikler bulundu. Güvenlik güçlerinin tüm arama çalışmalarına karşın kayıp aileye ulaşılamadı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen 13 Aralık\'ta, Çataloğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, aynı köyde oturan Erhan K. ve kardeşi Ersan K.’nın ağılında buldu. Yangının çıktığı gün şüphelilere ait kamyonun da olay yerinde görülmesi üzerine gözaltına alınan 2 kardeş, bir gün sonra tutuklandı.
Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında bugün de merkeze bağlı Hatipoğlu köyünde oturan Erkan K.\'nın kayınpederi Ali Ş.\'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali. Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yakınları, kayıp olan 4 kişinin ölü ya da sağ bulunmasını isterken, jandarmanın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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