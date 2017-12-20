Yangın sonrası sır olan aileyi komandolar arıyor

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da merkeze bağlı Bürme köyünde 21 gün önce çıkan yangın sonrası sırra kadem basan 5 kişilik Çataloğlu Ailesini arama çalışmaları sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı komandolar, bugün köy çevresinde yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda arama çalışması başlattı.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu Ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'na ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın ağılında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık\'ta tutuklandı. 3 gün sonra da Erhan K.\'nın kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.

21 GÜNDÜR İZ YOK, KOMANDOLAR ARIYOR

Olayın ardından 21 gün geçmesine, bölgede yapılan tüm çalışamalara karşın, henüz aileye ulaşılamadı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu\'ndan askerler, bugün sabah saatlerinde Bürme köyü Kuzören Mahallesi çevresindeki dağlık alanda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 30 kilometrelik bir bölgede süren arama çalışmalarında Çataoğlu Ailesine ait herhangi bir ize rastlanmadı. Komandoların arama çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.



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