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YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI GÖREVLERİNİ TAMAMLADI   ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 00:01

-YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI GÖREVLERİNİ TAMAMLADI   ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - İsrail'de, Hayfa yakınlarındaki Karmel dağlarında çıkan orman yangınının söndürülmesi çalışmalarına katılmak üzere, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 Aralıkta gönderilen Türk Hava Kurumu'na bağlı CL-215 tipi iki yangın söndürme uçağı, görevlerini tamamladı.  Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, İsrail'den alınan bilgiye göre, yangının bugün itibariyle kontrol altına alınarak, yangın söndürme çalışmalarına son verilmiş olduğu belirtildi.   İki uçağın, Lübnan'da, Beyrut'un 45 km. kuzeyindeki Fitri'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla, bu sabah Lübnan'a geçmesinin kararlaştırılmış olduğunun ifade edildiği açıklamada, ''Meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığının Lübnan makamlarınca bildirilmesi üzerine, İsrail'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan uçaklarımız bugün İsrail'den Türkiye'ye intikal etmektedir'' denildi.

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