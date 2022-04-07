Yangın söndürme uçağı ihalesinde 5 bin litre şartı; THK uçakları devre dışı kalacak

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak uçak ve helikopter tedariki için görevlendirilen Savunma Sanayi Başkanlığı da THK uçaklarını devre dışı bırakacak bir şartname hazırladı.

Bir ay önce 3 Mart’ta affını isteyen Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de ihale şartnamesine koyduğu 5 bin litre kapasite şartı getiren bir maddeyle 10 yıl orman yangınlarında başarıyla görev yapan ve halen tüm dünyada kullanılan 4 bin 900 litre kapasiteli THK'ya ait CL-215 uçaklarını ihaleye sokmamıştı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre aynı şekilde bu yıl uçak tedariki için ilk kez görevlendirilen Savunma Sanayi Başkanlığı da THK uçaklarının ihaleye girmesini engelledi.

2-4 ton kapasite şartı

SSB'nin 28 Mart günü yayınladığı “Küçük Tanker Uçağı Tedarik Projesi İhale İlanı”nda şu şartı koydu:

“Proje kapsamında 20 (yirmi) adet 2-4 (iki-dört) ton tank kapasiteli (yeni veya üretim tarihinin üzerinden en fazla 3 (üç) yıl geçmiş ve 600 (altı yüz) saatin altında uçuş saati olan) uçaklar tedarik edilecektir.”

Görsel: Sözcü

2-4 ton tank kapasiteli ifadesi nedeniyle, THK'nın CL-215 uçaklarının bu ihaleye girme ihtimali kalmadı.

SSB'nin bir gün sonra 29 Mart'ta yayınladığı “Küçük Tanker Uçağı Kiralama Projesi-2 İhale İlanı”nda da 2-4 ton kapasite şartı korundu.

5 ton şartı

SSB, 4 Nisan'da yayınladığı son ilanda ise bu defa daha büyük sınıf yangın söndürme uçağı ihalesi açtığını duyurdu. Bu defa da asgari 5 ton kapasite şartı koydu.

SSB'nin “Amfibik ve Büyük Tanker Uçağı Kiralama Projesi İhale İlanı”ndaki ifade aynen şöyle:

“Proje kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yılları yangın sezonu boyunca toplam 5 adet olmak üzere, asgari 5 ton tank kapasiteli Amfibik ve/veya asgari 8 ton tank kapasiteli Tanker Uçaklar kiralanacaktır.”

Görsel: Sözcü

Kiralama için bu yaz 1 milyar 206 milyon ödendi

Tüm Türkiye ayağa kaldıran yangınları söndürebilmek için yaz ortasında dünyanın dört bir yanından kiralanan uçaklara fahiş fiyatlar ödendi.

Haziranda 40 milyon lirayla başlayan kira ödemeleri eylülde 344 milyon lirayı aştı. Toplamda ödenen para 1 milyar 206 milyon lirayı buldu.