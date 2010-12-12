-YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ YANGIN SÖNDÜRMÜYOR ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ekipleri, yangın söndürme tüplerinin üretimi ve dolumunu yapan 26 firmanın ürünlerini test etti. Yapılan test ve muayeneler sonucunda 21 firmanın ürünlerinin güvenlik ve yangın söndürme performansları yönüyle yeterli olmadığı ortaya çıktı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, 2010 yılında bazı ürün gruplarına yönelik olarak sıklaştırdığı yoğun piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetini, çeşitli marka ve ağırlıktaki yangın söndürme tüplerini üreten, satış ve dolumunu yapan firmalarla devam ettiriyor. Bu kapsamda 81 ilde söz konusu tüpleri üreten, dolum ve satışını yapan iş yerlerinde Şubat 2010 itibarıyla yoğun denetimlere başlandı. Denetimler, hem yangın tüplerinin ilgili AB mevzuatından uyumlaştırılmış yönetmeliği, hem de tüplerin çalışma performanslarına yönelik uygulamada olan standartlar kapsamında Türkiye genelinde 200 firmada gerçekleştirildi. Ekipler, yaptıkları denetimlerde, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden şüphelendikleri 26 firmanın ürünlerinden numuneler alarak bunları test ve muayeneye tabi tuttu. Yapılan test ve muayeneler sonucunda 26 firmadan 21'nin ürünlerinin güvenlik ve yangın söndürme performansları yönüyle yeterli olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu 21 firmaya idari para cezası verilirken ürünlerinin de piyasadan toplatılması kararlaştırıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, yangın söndürme tüpü alırken ''TSE'' markalı ürünlerin tercih edilmesi ve CE işaretinin olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirttiler.