-YANGIN RUSYA'YA TAHIL İTHALATI YAPTIRIYOR ASTANA (A.A) - 19.08.2010 - Tahıl ihracatını durduran Rusya'nın Kazakistan'dan tahıl ithal etmek istediği bildirildi. Kazakistan Tarım Bakanlığı yetkilileri, Rusya'dan tahıl ithali ile ilgili net bir talep gelmediğini ancak gayri resmi görüşmelerin yapıldığını bildirdi. Yetkililer, Kazakistan'da 13 milyon 500 bin ton ile 14 milyon 500 bin ton arasında hasat elde edilmesinin planlandığını, bunun 8 milyon tonunun ihraç edilebileceğini kaydetti. Kazakistan Tarım Bakanlığı yetkilileri, geçmiş yıllardan kalan yaklaşık 6 milyon ton tahılın ambarlarında bulunduğunu, bu nedenle Kazakistan'ın tahıl sıkıntısının bulunmadığını, elde ettiği ürünlerin bir kısmını ihraç etmesinin de mümkün olduğunu söyledi.