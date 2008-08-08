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Ekonomi

Yangın petrol fiyatına su serpti

BP, yangından sonra Azeri petrolü üretimini azalttı. Petrol fiyatları 118 doların altına geriledi.

08 Ağustos 2008 03:00

British Petroleum (BP), Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nda çıkan yangından sonra Azeri petrolü üretimini azalttığını bildirdi.
BP'den bir sözcü, Azerbaycan'daki ACG ve Şahdeniz petrol sahalarında üretimi kıstıklarını söyledi.
Bu arada, BTC ham petrol boru hattının beklenenden daha önce devreye gireceği işaretlerinin petrol arzına ilişkin kaygıları gidermesi üzerine petrol fiyatları 2 dolar düşerek 118 doların altına geriledi.
ABD ham petrolünün varil fiyatı 2,06 dolar azalışla 117,96 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 2,04 dolar düşerek 115,82 dolara indi.
ABD ham petrolünün varil fiyatı dün, yangınla birlikte Azeri ham petrolünün Ceyhan'dan yüklenmesinin durması nedeniyle 1,44 dolar artmıştı. (AA)

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