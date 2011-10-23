-Yangın nükleer reaktörü kapattırdı STOCKHOLM (A.A) - 23.10.2011 - İsveç'in güneyinde bulunan Oskarshamn kasabasındaki nükleer santralin bir reaktöründe yangın çıktı. Santrali işleten OKG şirketinin sözcüsü Anders Ostberg, 2. reaktörün türbin girişinde gece yarısı çıkan yangının hızla söndürüldüğünü, ancak reaktörün kapatıldığını belirtti. Sözcü, yangının sıcak yüzeye sızan petrol yüzünden çıktığının sanıldığını, petrol sızıntısına neyin yol açtığının belirlenmesi için ayrıntılı inceleme yapılacağını söyledi. Reaktörün ne zaman yeniden faaliyete geçeceği henüz bilinmiyor. İsveç elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını ülkedeki 10 nükleer santralden karşılıyor.