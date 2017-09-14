Yangın merdiveni kilitli binada mahsur kaldılar

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te bir apartmanın depo kısmında yangın çıktı. Yangın merdivenleri kilitli olunca apartman sakinleri binada bir süre mahsur kaldı.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Barış Caddesi Özgür Sitesi\'nde çıktı. Apartmanın depo kısmından yükselen dumanlar binayı sardı. Vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Evlerinin kapılarını açanlar bina boşluğunda yoğun dumanla karşılaşınca, bu kez yangın merdivenlerine yöneldi. Yangın merdivenlerinin kilitli ve etrafının da telle çevrilerek kapatıldığını gören vatandaşlar, tekrar evlerine dönüp nefes alabilmek için pencerelere çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahelesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın merdivenlerinin kilidi ve çevresindeki tel, itfaiye ekiplerince açıldı.

Yangının elektrik hatlarından çıktığı tahmin edilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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