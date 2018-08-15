Yangın merdiveni ile duvar arasında sıkışan kediyi, itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde yangın merdiveninin ayağı ile duvar arasındaki boşluğa sıkışan kediyi, itfaiye kurtardı.

Bu sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi\'ndeki 112 Acil Yardım İstasyonu hizmet binasının bahçesinde oturan görevliler, kedi sesi duyunca çevreye bakındı. Demir yangın merdiveninin ayağı ile duvar arasındaki boşlukta sıkışan kediyi gören görevliler, hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, 20 dakikalık çalışma sonucu kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, sokağa bırakıldı. Kurtarma çalışması sırasında başka bir kedinin olay yerinden ayrılmadığı görüldü. 112 Acil çalışanları, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.



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