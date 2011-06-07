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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI KEMALPAŞA (A.A)

07 Haziran 2011 03:02

-YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI KEMALPAŞA (A.A) - 06.06.2011 - İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) içinde yer alan boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yanıcı maddelerin bulunduğu depo bölümüne sıçramadan kontrol altına alındı. Üretim bölümünde çıktığı tahmin edilen ve zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına itfaiye ekipleri, fabrika dışından köpükle müdahale etti. Yaklaşık 2,5 saat süren söndürme çalışmaları sırasında ayağı takılarak düştüğü belirtilen ve hafif yaralanan bir itfaiye eri Kemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavi edildi.  -TİNER DEPOSUNA SIÇRAMADI- KOSBİ Müdürü Mümin Tunalı, yangının depo bölümündeki tiner depolarına sıçramamasının büyük şans olduğunu, yangının çevredeki tesislere yayılmadan kontrol edilmiş olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Tunalı, yangında üretim bölümünün kullanılamaz hale geldiğini, depo ve idari bina bölümlerinde orta ölçekli hasarın bulunduğunu ifade etti.  Öte yandan yangının kontrol altına alınmasıyla fabrika çevresinde oluşturulan güvenlik koridoru da kaldırıldı.  Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi içindeki fabrikadaki yangına saat 20.30 civarında komşu fabrikadaki güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri müdahele etmişti.

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