Yangın kontrol altına alınamıyor

Los Angeles'ta kentin kuzey banliyösü Sylmar'ı saran alevleri söndürmek için uğraşan itfaiye ekibinden bir yetkili, halkın "daha da kötüsüne hazır olmasını" istedi. Aynı yetkili, "Kaç evin yandığını tam olarak bilmiyoruz. 600 civarında olmalı..." dedi.

California valisi Arnold Schwarzenegger Los Angeles'te olağanüstü hal ilan etti ve alevlerle mücadele amacıyla bölgeye takviye kuvvet gönderileceğini açıkladı.

Neden çıktığı henüz belirlenemeyen ve bin hektardan geniş alanı küle çeviren yangından ötürü 10 binden fazla insan evini barkını terk etmek zorunda kaldı.

Yangında bir kişi ağır şekilde yaralandı.