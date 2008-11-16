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Dünya

Yangın kontrol altına alınamıyor

California'da iki gündür devam eden yangın söndürülemiyor. Vali Schwarzenegger yangın bölgesinde olağanüstü hal ilan etti

16 Kasım 2008 02:00

ABD'nin California eyaletinde iki gündür devam eden yangın söndürülemiyor. California Valisi Arnold Schwarzenegger yangın bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

Los Angeles'ta kentin kuzey banliyösü Sylmar'ı saran alevleri söndürmek için uğraşan itfaiye ekibinden bir yetkili, halkın "daha da kötüsüne hazır olmasını" istedi.  Aynı yetkili, "Kaç evin yandığını tam olarak bilmiyoruz. 600 civarında olmalı..."  dedi.

California valisi Arnold Schwarzenegger Los Angeles'te olağanüstü hal ilan etti ve alevlerle mücadele amacıyla bölgeye takviye kuvvet gönderileceğini açıkladı.

Neden çıktığı henüz belirlenemeyen ve bin hektardan geniş alanı küle çeviren yangından ötürü 10 binden fazla insan evini barkını terk etmek zorunda  kaldı.

Yangında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

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