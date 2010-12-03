Yangın İsrail ve Türkiye'yi yakınlaştırdı

T24- İki 'kavgalı' ülke İsrail ile Türkiye arasındaki buzlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıya Hayfa'daki yangını söndürmek için havalanan uçaklar sayesinde eriyor.

Türkiye, halen devam eden yangını söndürmek için iki uçağı İsrail'e gönderdi. Yangın söndürme uçakları İsrail'e doğru bizzat Başbakan Tayyip Erdoan'ın talimatıyla havalandı.

Uçakların gidişini AKP'li Ömer Çelik "İnsani açıdan zor durumda olanın yardımına koşarız" sözleriyle yorumladı. Başbakanlık'tan ise "insani bir jest" açıklaması geldi.



Türkiye'nin uçaklarını göndermesine ilk tepki Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamayla geldi. Netanyahu, yardımı aylar süren gerginliğin ardından olumlu bir iyi niyet gösterisi olarak gördüğünü belirtti.

Öğle saatlerine doğru ise İsrail Başbakan Erdoğan'a resmen teşekkür etti.



ULUSLARARASI YARDIM



İsrail Kanal 2 televizyonu, Türkiye'nin yanısıra Yunanistan, İspanya, Rusya, Fransa, Azerbaycan, Mısır ile Güney Kıbrıs Rum kesiminin de yardım için harekete geçtiğini duyurdu.

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi beklenen ülkelerden bugün sabaha karşı en az 10 yangın söndürme uçağı ve helikopterinin İsrail'de olması bekleniyor.



12 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ







Ülkenin kuzeyinde yaklaşık 12 saattir devam eden ve giderek genişleyen yardım nedeniyle bölgedeki yerleşim yerlerinden tahliye edilenlerin sayısının yaklaşık 12 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor.

İsrail, 40 kişinin hayatını kaybettiği yangını, 'ulusal yas günü' olarak ilan etmeye hazırlanıyor.



NETANYAHU: KORKUNÇ BİR FELAKET







İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, programlarını iptal ederek geldiği Hayfa'da, gazetecilerin sorularını cevaplandırırken yangını ''korkunç bir felaket'' olarak nitelendirdi.

Netanyahu, ancak şimdi yas tutmanın zamanı olmadığını ve yangının söndürülmesi gerektiğini dile getirdi.