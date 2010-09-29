-YANGIN EMEKÇİLERİNDEN HORTUMLU EYLEM ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Mürsel Turbay, ''Türkiye'nin pek çok belediyesinde itfaiye personeli yangınlara günlük giyilen gömleklerle müdahale etmek zorunda kalıyor'' dedi. Sendika üyesi bir grup ile bazı itfaiyeciler, yaşadıkları sıkıntıları anlatmak için Güvenpark'ta bir araya geldi. İtfaiyeci kıyafetleri giyip hortum taşıyan grup adına itfaiyeci elbisesi ve bareti giyerek açıklama yapan Turbay, itfaiyecilerin çözülemeyen birçok sorunu olduğunu ileri sürdü. Sorunların başında can güvenliğinin geldiğini ifade eden Turbay, şunları söyledi: ''Büyükşehir belediyeleri ile bazı il belediyelerinde kısmen de olsa dünya standartlarında donanım ve yangın elbiseleri bulunmasına rağmen halen Türkiye'nin pek çok belediyesinde itfaiye personeli yangınlara günlük giyilen gömleklerle müdahale etmek zorunda kalıyor. Kendilerini asla ateşten, yüksek ısıdan, soğuktan, yağmurdan korumayacak gömleklerle zaman zaman çok büyük kimyasal yangınlara bile müdahale etmek zorunda kalan itfaiye personeli can güvenliklerinin yeterince sağlanamaması ve uygun araç-gereç ile görev yapmamanın sıkıntısını yaşıyor. İtfaiye teşkilatlarının pek çoğunun teknolojik altyapısının yeterli olmayışı, yeterli yangın söndürme araç gereci bulunmayışı kimi belediyelerde ise itfaiye personelinin taşeron firmalar aracılığıyla işe yerleştirilen eğitimsiz elemanlardan oluşması itfaiye teşkilatlarının en büyük sorunlarından birini oluşturuyor.'' İtfaiyecilerin sadece yangına müdahale ettikleri saatlerde yıpranma payı aldıklarını ileri süren Turbay, ''Yıpranma payı hakkımız için yangınlar 24 saat sürsün diye dua mı edelim?'' diye sordu. Türkiye'deki itfaiyeci sayısının yetersiz olduğunu iddia eden Turbay, Avrupa'da bin kişiye 1 itfaiyeci, Türkiye'de 3 bin 500 kişiye bir itfaiyeci düştüğünü söyledi. Yoğun güvenlik önlemi alınan eylemin ardından grup olaysız dağıldı.