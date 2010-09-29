T24 LogoT24 Logo
Gündem

YANGIN EMEKÇİLERİNDEN HORTUMLU EYLEM ANKARA (A.A)

29 Eylül 2010 16:37

-YANGIN EMEKÇİLERİNDEN HORTUMLU EYLEM ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Mürsel Turbay, ''Türkiye'nin pek çok belediyesinde itfaiye personeli yangınlara günlük giyilen gömleklerle müdahale etmek zorunda kalıyor'' dedi. Sendika üyesi bir grup ile bazı itfaiyeciler, yaşadıkları sıkıntıları anlatmak için Güvenpark'ta bir araya geldi.  İtfaiyeci kıyafetleri giyip hortum taşıyan grup adına itfaiyeci elbisesi ve bareti giyerek açıklama yapan Turbay, itfaiyecilerin çözülemeyen birçok sorunu olduğunu ileri sürdü. Sorunların başında can güvenliğinin geldiğini ifade eden Turbay, şunları söyledi: ''Büyükşehir belediyeleri ile bazı il belediyelerinde kısmen de olsa dünya standartlarında donanım ve yangın elbiseleri bulunmasına rağmen halen Türkiye'nin pek çok belediyesinde itfaiye personeli yangınlara günlük giyilen gömleklerle müdahale etmek zorunda kalıyor. Kendilerini asla ateşten, yüksek ısıdan, soğuktan, yağmurdan korumayacak gömleklerle zaman zaman çok büyük kimyasal yangınlara bile müdahale etmek zorunda kalan itfaiye personeli can güvenliklerinin yeterince sağlanamaması ve uygun araç-gereç ile görev yapmamanın sıkıntısını yaşıyor. İtfaiye teşkilatlarının pek çoğunun teknolojik altyapısının yeterli olmayışı, yeterli yangın söndürme araç gereci bulunmayışı kimi belediyelerde ise itfaiye personelinin taşeron firmalar aracılığıyla işe yerleştirilen eğitimsiz elemanlardan oluşması itfaiye teşkilatlarının en büyük sorunlarından birini oluşturuyor.'' İtfaiyecilerin sadece yangına müdahale ettikleri saatlerde yıpranma payı aldıklarını ileri süren Turbay, ''Yıpranma payı hakkımız için yangınlar 24 saat sürsün diye dua mı edelim?'' diye sordu.  Türkiye'deki itfaiyeci sayısının yetersiz olduğunu iddia eden Turbay, Avrupa'da bin kişiye 1 itfaiyeci, Türkiye'de 3 bin 500 kişiye bir itfaiyeci düştüğünü söyledi. Yoğun güvenlik önlemi alınan eylemin ardından grup olaysız dağıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24