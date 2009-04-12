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Yangın elektrik kontağından

İstanbul Gösteri Merkezi'ni 6 Nisan'da kül eden yangınla ilgili itfaiyenin ön raporu açıklandı: Yangın elektrik kontağından

12 Nisan 2009 03:00

İstanbul Gösteri Merkezi'nde 6 Nisan'da çıkan yangınla ilgili itfaiyenin ön inceleme raporu açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığının belirlendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili gelişmelere yer verilen açıklamada, yangına ilk olarak Yeşilköy müfrezesinin, ihbar geldikten 5 dakika sonra müdahale ettiği kaydedildi. Aynı anda takviye birliklerin olay yerine sevk edildiği vurgulandı. Raporda ayrıca itfaiyeye yangın başlangıcından 8 dakika sonra haber verildiğinin İstanbul Gösteri Merkezi kayıtlarından anlaşıldığına dikkat çekildi.

İncelemede, merkezdeki yangın önlemlerinin standartları haiz malzemeden yapıldığının görüldüğü dile getirildi. Gösteri merkezine ait su tanklarının kullanılamama gerekçesine ilişkin de, "Dizel pompa çalışmadığı için su depolarının devreye alınamadığı anlaşılmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm incelemeler ışığında yangının, gösteri merkezinin tavanından çekilen elektrik tesisat kablolarının bağlantı noktalarında meydana gelen gevşemeler sebebiyle oluştuğu anlaşılmıştır. Meydana gelen aşınma ile önce kablo izoleleri tutuşmuş ve yanma başlamış, daha sonra da alevlerin tavana yayıldığı tespit edilmiştir."

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