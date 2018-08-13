T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yangın eğitimi verilirken, yangın çıktı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, firma çalışanlarına yangınla ilgili eğitim verilen otelin restoranının bacası, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu

13 Ağustos 2018 15:04

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, firma çalışanlarına yangınla ilgili eğitim verilen otelin restoranının bacası, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Otel boşaltılırken, alevler, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi\'ndeki otelde çıktı. Toplantı salonunda, 23 firma çalışanına Makine Mühendisleri Odası\'nca görevlendirilen Mustafa Nasuh Mistili tarafından yangında uygulanacaklar ve önlemler anlatılırken, otelin restoranının bacası tutuştu. Henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri fark eden otel çalışanları, itfaiyeye haber verdi. Otelde bulunanlar ise yangın alarmını duyarak, dışarı çıktı. Otel boşaltılırken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIKÖRFEZ Kocaeli DHAKOCAELİ KörfezOtelYangınKörfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu CaddesiToplantıMakine Mühendisleri OdasıMustafa Nasuh MistiliHenüzOteldeYangınınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24