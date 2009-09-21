Yangın çıkarana 'sigara içmeme' cezası

Hawai'deki bir restoranda yangın çıkaran 19 yaşındaki Amerikalı, para ve kamu hizmetiyle birlikte bir yıl sigara içmeme cezasına çarptırıldı.



Maui News gazetesinin haberine göre, temmuz ayında Pukalani kentindeki restoranda yangın çıkmasına neden olan ve üçüncü dereceden kundakçılıkla suçlanan 19 yaşındaki Makaio Bachman-Majamay, yangını bilerek çıkarmadığı yargısına varılması üzerine, mülke zarar vermekten suçlu bulundu.



Bachman-Majamay, bin 25 dolar para cezası, kamu hizmetinde bulunma ve bir yıl boyunca tütün ve tütün mamulü kullanmama cezasına çarptırıldı.

