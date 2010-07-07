T24 LogoT24 Logo
Gündem

YANGIN ÇIKAN OCAKTA 3 İŞÇİ MAHSUR EDİRNE (A.A)

07 Temmuz 2010 18:26

-YANGIN ÇIKAN OCAKTA 3 İŞÇİ MAHSUR EDİRNE (A.A) - 07.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesinde bağlı Küçükdoğanca köyünde bir maden ocağında yangın çıktı. Yangın sırasında ocakta çalışan işçilerden çoğunluğu dışarıya çıkarken, 3 işçi geçtikleri güvenli bölgede kurtarılmayı bekliyor. Keşan Kaymakamı Metin Borazan, Kale Madencilik Şirketine ait bir ocakta, raylar döşenirken kıvılcım sıçraması sonucunda saat 13.00 sıralarında, 700-800 metre aşağıda yangın çıktığını belirterek, ''Yangın çıkan ocakta çalışan 12 işçi dışarıya çıkmayı başarmış.  Ancak, 900 metre aşağıda çalışan Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat dışarıya çıkamamış. Ocak içinde kalan işçilerin havalandırma bölümüne ulaştıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğunu 1,5 saat önce öğrendik'' dedi. Keşan Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince yangının söndürülmesi için çalışmalara başlandığını ifade eden Borazan, ''İtfaiye ekipleri hortumları ekleyerek, yangına su basıyor. Yangının söndürülmesine çalışılıyor'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24