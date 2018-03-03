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Yangın çıkan gecekonduda patlayan oksijen tüpü başka bir binanın çatısını kül etti

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE'de bir gecekonduda yangın çıktı

03 Mart 2018 00:28

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE\'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangında evde bulunan oksijen tüpü patlayarak yanar halde, 50 metre ileride bulunan bir binanın çatısına fırladı. Oksijen tüpü nedeniyle de bu binanın çatısı yandı. 
Maltepe, Gülsuyu Mahallesi\'nde 20.30 sıralarında bir böbrek hastası Alaattin Çakırbey\'in yaşadığı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye, Çakırbey\'i dışarı çıkarıp alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen Alaattin Çakırbey ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI
İtfaiyenin müdahalesi sırasında, evde bulunan medikal oksijen tüpü patlayarak alevli halde 50 metre ileride bulunan bir binanın çatısına fırladı. Oksijen tüpü nedeniyle binanın çatısı alev aldı. Her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

FOTOĞRAF
 

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