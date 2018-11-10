Yangın çıkan alışveriş merkezi ziyaretçilere kapatıldı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde dün, zemin katında yangın çıkan alışveriş merkezi, yapılan incelemelerin ardından geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi, İstanbul Caddesi\'ndeki dört katlı bir alışveriş merkezinin, zemin katında bulunan çocuk oyun parkında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alışveriş merkezi ve çevrede büyük panik yaşanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen ve üst katlarda mahsur kalan 18 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının çıktığı zemin katta dumandan etkilenen 8 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alışveriş merkezinin yetkilileri, bir süreliğine ziyaretçi alımının yapılmayacağını ve tadilat çalışmalarının başladığını açıkladı. Açıklamada, \"Bu durum nedeniyle geçici olarak hizmet veremeyecek alışveriş merkezimiz en kısa sürede gerekli çalışma ve tadilatlar yapılmak suretiyle, yakında yeniden hizmetinize sunulacaktır. Yaşanan olayda can kaybı olmaması en büyük mutluluk kaynağımızdır. Olay nedeniyle müşahede altına alınan ve tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifa diliyor, her türlü acil ihtiyaçları için yanlarında olduğumuzu bilgilerine sunuyoruz\" denildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yangının ardından yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 8 kişiden bir kadının durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi belirtildi.

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