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Yangın bölgesindeki bir kişi, Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına hakaretten tutuklandı

06 Ağustos 2021 19:42

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir kişi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında, arkadaşıyla bölgeye gelen ve bir otelde aşçı olarak çalışan Y.T.'nin (42), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Manavgat Belediye Başkanı Sözen'e hakarette bulunduğu öne sürüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Y.T.'yi gözaltına aldı.

Olay anında alkollü olduğunu söyleyen, 2017'de kardeşini yangında kaybettiğini belirten Y.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı. (DHA)

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