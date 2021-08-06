Yangın bölgesindeki bir kişi, Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına hakaretten tutuklandı

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında, arkadaşıyla bölgeye gelen ve bir otelde aşçı olarak çalışan Y.T.'nin (42), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Manavgat Belediye Başkanı Sözen'e hakarette bulunduğu öne sürüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Y.T.'yi gözaltına aldı.

Olay anında alkollü olduğunu söyleyen, 2017'de kardeşini yangında kaybettiğini belirten Y.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı. (DHA)