-YANGIN BİR AİLEYİ YOK ETTİ SİVAS (A.A) - 30.01.2011 - Sivas'ın Divriği ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi öldü. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçe merkezi Abuçimen Mahallesi'nde, İsmail Kırkayak'a ait iki katlı sobalı ahşap evde, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, 60 yaşlarındaki İsmail Kırkayak, imam nikahıyla birlikte yaşadığı Gülüzar Özdemir ve eşinin çocukları Kerem (12) ile Erdem Özdemir (9) hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının ve polisin incelemesinin ardından cesetlerin morga kaldırılacağı bildirildi. Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, ''Çok acı bir durum. Allah yakınlarına sabır versin'' dedi. Yangın ihbarının gece geldiğini ve ekiplerin hemen olay yerine gittiğini ifade eden Gök, herkes uykuda olduğu sırada çıkan yangının geç fark edildiğini söyledi. Gök, evin çıkmaz sokakta olması nedeniyle itfaiye araçlarının yangın yerine ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi. Sivas Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan da ''Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Vatandaşlarımızdan uyumadan önce sobalarına dikkat etmelerini istiyoruz'' diye konuştu. Yangının nedeninin araştırıldığı bildirildi.