-YANGIN 8 BİN KİŞİYİ EVSİZ BIRAKTI MANİLA (A.A) - 20.04.2011 - Filipinler'in başkenti Manila'daki bir gecekondu mahallesinde elektrik arızasından çıkan yangın yaklaşık 8 bin kişinin evsiz kalmasına yol açtı. İtfaiye görevlisi, bir cep telefonu şarj aletinin fişe sokulmasıyla fişten alevler çıkmaya başladığını, yangının kısa sürede diğer evlere yayıldığını anlattı. Aynı görevli, 9 kişinin hafif yaralandığı yangında 1600 ailenin evsiz kaldığını belirtti. Evsiz kalanların, yakınlardaki bir kamu binasına yerleştirildiği kaydedildi.