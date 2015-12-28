yandex kodları çalındı

Yandex’in eski bir çalışanı karaborsada Yandex arama motorunun kaynak kodunu 40 bin dolara satmaya çalışırken yakalandığı iddia edildi.

Google’ın en güçlü rakibi görülen Yandex, Rusya merkezli bir şirket. İnternette üzerinde arama motoru dahil bir çok alanda hizmet veriyor.

Kaynak kodları ve algoritmaları çaldığı iddia edildi.

Business Insider’ın haberine göre Dmitry Korobov, Yandex arama motorunun kaynak kodlarını içeren Arcadia kod adlı yazılımı indirdiği ve karaborsada satmaya kalktığı aktarıldı.

Korobov’un kodlar için 40 bin dolar istemiş olması yazılımın tam değerini bilmediğine dair bir işaret olarak yorumlandı. Değeri milyon dolarla ifade edilen kodları çaldığı iddia edilen Koborov’un Yandex’te hangi pozisyonda çalıştığı henüz açıklanmadı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) tarafından yakalanan Korobov’un mahkeme tarafından suçlu bulunup iki yıllık hapis cezasına çarptırıldı.