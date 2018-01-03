"Yandaş sendika KHK'yı fırsat bildi, taşeron işçiye 'Hak-İş'e geçmen kadro için önemli' dendi"

Ankara’da bir hastanede işçilerle konuşan Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun eskiden kendi sendikalarında çalıştığını hatırlatarak, “Hak-İş’e geçmeniz sizin için de hayırlı olacak. Hak-İş'e üye olan işçilerin isim listesini hastane yönetimine vereceğiz. Kadroya geçişlerde önemli olacak sizin için” dedi.

Taşeron işçilere kadro düzenlemesindeki sınav şartının kadrolaşmanın ve hükümete yakın sendikaların önünü açacağı endişelerini doğurmuştu. Evrensel'den sendika uzmanı Birkan Bulut'un haberinde Recep Dere'nin sözleri aktarılarak, "Yandaş sendika KHK'yı fırsat bildi" yorumunda bulunuldu.

Evrenselde yer alan söz konusu haber şöyle:

Taşeron işçilere kadro düzenlemesinin KHK ile yapılması, sınav şartı ve birçok işçinin kapsam dışında kalması tepkilere neden olmuştu. Özellikle her kurumun kendi istediği biçimde sınav yapacak olması “kadrolaşma”, üye olunan sendikaya göre adam kayırma olabileceği kaygılarına neden olmuştu. İddiaların odağında bulunan Hak-İş Konfederasyonu ise şimdiden harekete geçti. Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir hastanede işçilerle toplantı yaptı. Toplantıda kadroya geçme umuduyla, kendi sendikalarından istifa eden işçiler de bulunuyordu. Toplantının asıl gündemi taşerona verilecek kadro olmasına rağmen büyük oranda hükümet ve Cumhurbaşkanı övgüsü ile geçen toplantıda konuşan Hizmet-İş Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere “Bize hükümete yakın sendika diyorlar. Eee taşerona kadroyu hükümet getirmedi mi? O zaman bizim hükümete yakın olmamız normal değil mi?” sözleri şaşkınlıkla dinlendi.

Örgütlü oldukları işyerlerini anlatan Dere, bugüne kadar taşerona kadro verilmesi için çok çalıştıklarını savundu. Belediyelerde, yemekhanelerde, personel gideri yüzde 70’in altında olan işyerlerinde çalışan taşeron işçiler kadroya alınmadığı için bir yanlarının buruk olduğunu söyleyen Dere, “Bu işçi kardeşlerimiz için hep birlikte dua edelim ve bize verilen bu lütuf için şükredelim” dedi.

"Bize üye olanların listesini gönderdik"

Hastanede yetkili olan Genel-İş’e yönelik işçilerin hakkını savunmadığı şeklinde suçlamalarda bulunan Dere “Hak-İş’e geçmeniz sizin için de hayırlı olacak. Kadroya geçiş işlemleri başladığında biz Hak-İş’e üye olan işçilerin isim listesini hastane yönetimine vereceğiz. Şu anda yetkili olduğumuz tüm işyerlerinde sendikamıza üye olan işçilerin isim listesini gönderdik. Kadroya geçişlerde önemli olacak sizin için” diye konuştu.

"Bize yardımı olacaktır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da bakan olmadan önce kendi sendikalarında kadın komitesi içerisinde yer aldığını hatırlatan Dere, “Bizden biri şimdi Bakanlığın en başında, elbette bizim halimizden de en iyi anlayan odur ve bize yardımı olacaktır” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanını uğurlamaya gittik"

Dere işçilere arkalarının ne kadar sağlam olduğunu anlatmak için çeşitli iddialar sıraladı. Dere, “Cumhurbaşkanımızın Yunanistan’a yapacağı ziyaret öncesi genel başkanımız bize ‘Erdoğan’ı uğurlamak için havaalanına 7 bin kişi çağır’ dedi. Ben de sendikamıza üye olan isçilerimizi çağırdım. Allah razı olsun geldiler” diyerek sendikalarının işçileri hükümetin istekleri için kullandıklarını da çekinmeden anlattı.

Diğerlerine "Yıkıcı sendikalar" dedi

Toplantı sonunda kadro açıklamasıyla birlikte sendikalarına pek çok işçinin üye olduğunu ve pek çok işyerinde yetki aldıklarını söyleyen Dere, “Yüksek İhtisas Hastanesi bir kale sizin de yardımınızla bu kaleyi de alacağız” ifadesni kullandı. Her işçinin kadro işlemleri esnasında da olsa birer kişiyi yanlarında üye yapması gerektiğini söyleyen Dere, kadroya geçişlerde hangi sendikaya üye olunduğunu önemli olduğunu, “hükümet karşıtı yıkıcı sendikalara” üye olanların kadroya alınmasının zor olduğunu öne sürdü.

"Sendikaların söylentisi" savunması

Konuyla ilgili toplantının ardından görüştüğümüz Hizmet-İş Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere, işçiler arasında sendika veya siyasi ayrım yapmadıklarını savundu. Dere, “Bunlar söz konusu değil. Birçok hastanede başka bir sendikadan ayrılarak bize üye olanlar oldu. Bunu hazmedemeyen sendikalar böyle söylentiler çıkarıyor. Kadroyu sendika vermiyor, hükümetimiz, devlet veriyor. Hak-İş olarak yaptığımız hiçbir toplantıda işçilerin diğer sendikalara üye olduklarında kadroya alınmayacağı iddiasında bulunmuyoruz. Kadro herkese veriliyor” iddiasında bulundu.