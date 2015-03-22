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'Yandaş medya' tercihini yaptı; Erdoğan manşetlerde, hükümetin uyarısı geçiştirildi

Sabah, Takvim, Akşam ve Güneş gazetesi Arınç'ın açıklamalarına birinci sayfada da yer vermedi

22 Mart 2015 14:21

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP Hükümeti arasında, 13 yıllık AKP iktidarı tarihinin en büyük krizinin çıkmasına yol açan  Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın üçüncü göz olarak çözüm sürecine refakat etmek üzere planlanan İzleme Heyeti'ne "karşı olduğunu, haberleri gazetelerden okuduğunu, süreci yöneten hükümetse gereğini yapması gerektiğini" açıklayarak hükümete sert çıkan Erdoğan'a çektiği resti görmezden geldi. Gazetelerin manşetlerinde Erdoğan'ın hükümetle HDP'nin ortaklaşa düzenlediği basın toplantısını hedef alan Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı "Dolmabahçe pozu da yanlıştı" açıklaması yer aldı.

Arınç'ın Türkiye gündemine oturan açıklamaları, Sabah, Takvim, Akşam ve Güneş gazetelerinin (bugünkü 22 Mart 2015) nüshasının birinci sayfalarında hiçbir şekilde yer verilmezken, Yeni Şafak, Star ve Türkiye gazetesi ise birinci sayfanın küçük bir bölümünden gördü. Arınç'ın hükümete yönelik eleştirel ifadeleri ise başlığa taşınmadı. Öte yandan ana akım medyada yer alan gazetelerden Habertürk de, Arınç’ın açıklamalarına 1. sayfasında tek cümleyle yer verdi.

İşte 'yandaş medya'nın bugünkü birinci sayfaları:

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