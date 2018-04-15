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Spor

"Yanarım yanarım bu veledi sabahlara kadar dil dökerek adam ezdiği için nezaretten kurtardığıma yanarım"

"O zamanlar bizim 'çocuğumuz'du"

15 Nisan 2018 23:53

Spor yorumcusu Aziz Üstel, Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun hakem Halil Umut Meler'e bir pozisyon sonrası el işareti yaparak tepki göstermesi üzerine "Yanarım yanarım da bu veledi sabahlara kadar dil dökerek adam ezdiği için nezaretten kurtardığıma yanarım" dedi.

Emre Belözoğlu, Galatasaray forması giydiği 20 Ekim 2000 yılında 34 HAU 09 plakalı otomobiliyle, İstanbul'un Merter ilçesindeki BP İstasyonu önüne geldiği sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Çetin'e çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

 

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Üstel, "Yanarım yanarım da bu veledi sabahlara kadar dil dökerek adam ezdiği için nezaretten kurtardığıma yanarım!!" diye yazdı.

Üstel, bir Twitter kullancısının kendisine "Keşke kısas yapıp bunu bir güzel ezdirtseydin abi. Yazık olmuş güzelim şans kaçmış elinden" görüşünü dile getirmesine, "o zamanlar bizim 'çocuğumuzdu' ya.." yanıtını verdi.

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