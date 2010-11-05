-YANARDAĞ PATLAMASINDA ÖLENLERİN SAYISI ARTTI MERAPİ (A.A) - 05.11.2010 - Endonezya'da geçen hafta harekete geçerek 38 kişinin ölümüne yol açan Merapi yanardağının dün yeniden infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısı 92'ye çıktı. Merapi'nin faaliyete başladığı 26 Ekimden bu yana 92 kişinin ölümüne neden olduğunu belirten yetkililer, ayrıca hastaneye kaldırılan 60'tan fazla kişinin ağır düzeyde yanık teşhisiyle tedavi altına alındıklarını belirttiler. Volkanbilimciler, püskürtmenin neden olduğu hızla hareket eden aşırı derecede sıcak gaz ve ince taneli küllerden meydan gelen kızgın bulutların volkanın eteğinde yer alan evlere ulaşıp ölü sayısının artmasına neden olduğunu ifade ettiler. Bu durum karşısında, yardım ekipleri, volkanın etrafındaki tahliye alanını 15 kilometreden 20 kilometreye çıkardıklarını ilan ettiler. Konik şekli ve Endonezya'nın Cava adasının merkezi ile Yogyakarta kentinin arasında bulunan, 2 bin 900 metre yüksekliğindeki Merapi yanardağı, Endonezya'nın en aktif ve en tehlikeli volkanı olarak tanınıyor. Yogyakarta şehrine çok yakın olan ve ismi ''ateş dağı'' anlamına gelen Merapi'nin eteklerinde binlerce insan yaşıyor.