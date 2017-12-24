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Dünya

Yanardağın külleri 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştı

Endonezya'nın en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamıştı

24 Aralık 2017 05:03

Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağda meydana gelen küçük bir patlamayla çıkan kül ve dumanın 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını duyurdu.

Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da en yüksek alarm seviyesinin, yanardağın sadece 10 kilometrelik çapında geçerli olduğunu ve bu alanın dışında tehlike bulunmadığını açıkladı.

Nugroho, 4. seviyedeki bir yanardağda enerji salınımına bağlı olarak sıklıkla patlamalar yaşanmasının olağan olduğunu belirterek, bunun endişelenilmesi gereken bir durum olmadığını ifade etti.

Eylül ayında bu yana yanardağdaki hareketlilik nedeniyle bölge turizminde 1 milyar dolarlık kaybın yaşandığı tahmin ediliyor. Hükümet yetkilileri, yaklaşan yeni yıl tatili dolayısıyla turizmin tekrar canlanması amacıyla bölgenin güvenli olduğu yönünde açıklamalarda bulunuyor.

Geçen ay sonu yanardağdan çıkan duman ve külün uçuşlara engel olmasıyla on binlerce yolcu mağdur olmuştu. Özellikle Çin ve Avusturalya’daki turizm şirketleri turlarını iptal etmiş ve bölgedeki birçok ülke de Bali seferlerini durdurmuştu.

Öte yandan, Devlet Başkanı Joko Widodo, bölgenin güvenli olduğunu göstermek amacıyla dün Bali’de sınırlı bakanlar toplantısı düzenleyerek, ada için verilen en üst seviyedeki acil durum alarmını kaldırılmasını onaylamıştı.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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