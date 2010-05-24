Yanardağın faaliyeti azaldı

T24-



Yetkililer, yeni yapılan ölçümlere göre hava trafiğini bir aydan fazla bir süre felç eden yanardağın faaliyetinde azalma görüldüğünü kaydetti.





Uzmanlar, yanardağın kraterinin derecesinin 100 santigrat dereceye düşmüş göründüğünü, bunun, yanardağın magma değil buhar püskürttüğü anlamına geldiğini belirtti.





Bununla birlikte, patlamanın tamamen sona erdiğini söylemek için çok erken olduğu ifade edildi. İzlanda Meteoroloji Kurumundan jeofizikçi Steinunn Jakobsdottir, BBC'ye verdiği demeçte, "yanardağın şimdi atıl olduğunu, yanardağın tarihine göre sakinleşip tekrar enerji kazanabileceğini" söyledi.





Yanardağın patlamasından kaynaklanan kül bulutları, geçen ay binlerce uçuşa engel olmuştu.