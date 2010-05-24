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Dünya

Yanardağın faaliyeti azaldı

İzlanda'daki Eyyafyallayökül Yanardağının faaliyetinin azaldığı belirtildi.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- İzlanda'daki Eyyafyallayökül Yanardağının faaliyetinin azaldığı belirtildi.


Yetkililer, yeni yapılan ölçümlere göre hava trafiğini bir aydan fazla bir süre felç eden yanardağın faaliyetinde azalma görüldüğünü kaydetti.  


Uzmanlar, yanardağın kraterinin derecesinin 100 santigrat dereceye düşmüş göründüğünü, bunun, yanardağın magma değil buhar püskürttüğü anlamına geldiğini belirtti. 


Bununla birlikte, patlamanın tamamen sona erdiğini söylemek için çok erken olduğu ifade edildi. İzlanda Meteoroloji Kurumundan jeofizikçi Steinunn Jakobsdottir, BBC'ye verdiği demeçte, "yanardağın şimdi atıl olduğunu, yanardağın tarihine göre sakinleşip tekrar enerji kazanabileceğini" söyledi.    


Yanardağın patlamasından kaynaklanan kül bulutları, geçen ay binlerce uçuşa engel olmuştu.

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