-Yanardağın etrafındaki köyler boşaltılıyor QUITO (A.A) - 29.11.2011 - Ekvador hükümeti Tungurahua yanardağının çevresindeki köylerin boşaltılmasını istedi. Yetkililer, And dağlarının eteklerinde tarımla uğraşan 700 nüfuslu 4 köyün sakinlerinden, yanardağ faaliyetinin artması üzerine bölgeyi terk etmelerini istedi. Ekvador'un başkenti Quito'nun 135 kilometre güneydoğusunda, nüfus yoğunluğu az bir bölgede yer alan 5023 metre yüksekliğindeki Tungurahua yanardağında 1999 yılından beri volkanik faaliyet gözleniyor.