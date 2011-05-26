-YANARDAĞDAN SADECE BUHAR ÇIKIYOR REYKJAVIK (A.A) - 26.05.2011 - İzlanda'nın cumartesi faaliyete geçen en aktif volkanı Grimsvötn'den sadece su buharı çıktığı, buharın hava trafiği için bir tehlike teşkil etmediği bildirildi. Patlamayla ilgili kriz merkezinin sözcüsü, volkanın hala aktif olduğunu ancak kül değil sadece su buharı çıktığını belirtti. Sözcü, püskürmenin yarın veya hafta sonunda tamamen sona ereceğini beklediklerini kaydetti. Grimsvötn'deki patlamanın durduğu açıklanmıştı. Ülkenin güneydoğusundaki insan yerleşiminin bulunmadığı Vatnajokull buzulunun altında yer alan Grimsvötn volkanından kaynaklanan kül bulutları Avrupa hava trafiğini kısmen etkilemişti.