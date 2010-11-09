-YANARDAĞDAN HALA LAV PÜSKÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Endonezya'da Merapi yanardağının 26 Ekimde patlamasından bu yana faciada ölenlerin sayısı 153'e çıktı. Hindustan Times'ın haberinde, 12 kişinin cesedinin daha bulunduğu, iki haftada ölenlerin sayısının 153'e çıktığı belirtilirken, yanardağın yeniden patlamasından korkan vatandaşların evlerini terk etmeye devam ettiği kaydedildi. Yetkililer, en son cuma günü büyük bir patlamanın olduğu yanardağın hala kül püskürttüğünü söyledi. Merapi, geçen yüz yılda da defalarca patlamış, 1400'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Öte yandan, Merapi yanardağının bulunduğu bölgede 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Cava'daki yanardağın 30 kilometre uzağında bulunan Yuogyakarta'nın 94 kilometre güneybatısı olan deprem, can ve mal kaybına yol açmazken, paniğe yol açtı.