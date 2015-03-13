Yanardağ patlayınca ada ortaya çıktı, dünya haritası değişti

Güney Pasifik'te geçen Aralık ayında patlayan su altı yanardağı Hunga Tonga, yeni bir ada meydana getirdi. Bölge haritaları değişti. BBC'nin haberine göre adanın Tonga'nın 45 kilometre kuzey batısında olduğu kaydedildi. Adanın uzunluğuysa 500 metre.

Güney Pasifik'teki Hunga Tonga yanardağının patlamasıyla ortaya çıkan adanın henüz ziyaret için uygun olmadığı ve turistik gezilerin tehlikeli olabileceği belirtiliyor. Adayı gözlemleyenler ise karanın ayak basmak için henüz çok sıcak olduğunu bildiriyor. BBC'ye konuşan Bristol Üniversitesi'nden Matt Watson, “Şu anda ada çok gevşek ve konsolide olmamış materyalden oluşuyor. Parçalanmış magmadan oluşan bu yapı, parça parça kayaların üst üste gelmesiyle bir ada oluşturdu” dedi.

Tonga Krallığı, Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bulunan bir ada devleti. Ada Krallığı'na 169 ada ve mercan adası bağlı... Bu adalardan sadece 36 tanesinde nüfus var.