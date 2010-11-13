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Dünya

YANARDAĞ PATLAMASINDAN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI MERAPİ (A.A)

13 Kasım 2010 09:17

-YANARDAĞ PATLAMASINDAN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI  MERAPİ (A.A) - 13.11.2010 - Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda meydana gelen bir dizi patlamanın ardından ölenlerin sayısının 240'a yükseldiği bildirildi. Ulusal Afet İdaresi Kurumu yetkilisi Devanto, ölü sayısının 206'dan 240'a çıktığını söyledi. Devanto, dün enkazdan 8 kişinin cesedinin çıkarıldığını, diğer kişilerin ise hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti. Endonezyalı yetkililer, 5 Kasımda şiddetli bir patlamayla faaliyete geçen Marapi çevresinde için için yanan ve volkan külleri altında kalan köylerden cesetleri toplamaya devam ediyor. Yetkililer, ara sıra kızgın kül püskürtmeye devam eden yanardağda yeniden büyük bir patlama olabileceğini belirterek, bölge sakinlerini yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarıyor. 

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