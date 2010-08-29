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Dünya

Yanardağ 400 yıl aradan sonra faaliyete geçti

Endonezya'nın Sumatra adasının kuzeyindeki Mount Sinanbug, 400 yıl aradan sonra faaliyete geçerek 1500 metre yukarıya duman püskürttü.

29 Ağustos 2010 03:00

Endonezya'nın Sumatra adasının kuzeyindeki Mount Sinanbug, 400 yıl aradan sonra faaliyete geçerek 1500 metre yukarıya duman püskürttü.


Yetkililer en son 1600 yılında faaliyete geçen, 2 bin 460 metre yüksekliğindeki yanardağın duman püskürtmesi nedeniyle, dağın yamaçlarında bulunan bölgelerde yaşayan en az 1200 kişinin tahliye edilerek geçici sığınaklara yerleştirildiğini bildirdi.


Tahliye sırasında yaralanmalar meydana gelmezken bölgedeki hava ulaşımı da yanardağın püskürttüğü dumandan etkilenmedi.


Endonezya Yanardağ Bilimi Merkezi Başkanı Surono, basına yaptığı açıklamada 5-6 günden beri gürleyen ve kraterinden lav taşıran yanardağın, gece yarısı havaya duman püskürttüğünü belirtti. Surono, yanardağın faaliyetinde azalma görülmesine karşın faaliyete geçen yanardağlar için belirlenen en yüksek alarm seviyesini gösteren kırmızı alarm seviyesini düşürmediklerini kaydetti.


Endonezya Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi Başkanı Mudciarto da, Endonezya Sağlık Bakanlığının sağlık ocaklarını hazır duruma geçirdiğini ve henüz hiçbir yaralanma veya can kaybı meydana gelmemiş olmasına karşın halka yüz maskeleri dağıtılmaya başladığını kaydetti.

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