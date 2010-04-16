Yanardağ 2. kez patladı

T24

İzlanda'da bir volkanın faaliyete geçmesi Avrupa'da hava trafiğini felç etti, yüzlerce uçuş iptal oldu. İptal edilen uçuşlar arasında THY seferleri de var.



İzlanda'da neredeyse 200 yıldır sessizliğini geçtiğimiz ay bozan yanardağda yeni patlamalar meydana geldi. En son 1821 yılında patlayan "Eyyafyallayöküll" buzulu'nun altındaki volkan, geçtiğimiz ay yeniden faaliyete geçmişti. Yanardağda meydana gelen yeni patlamalar büyük panik yaratırken, kraterden dumanla birlikte buhar yükselmeye başladı.



Henüz lav akıntısı görülmedi ancak yanardağ kaynıyor. Buzuldaki kısmi erime nedeniyle nehirler yükseldi. Sel tehlikesi yetkilileri harekete geçirdi. Yaklaşık 800 kişi bölgeden tahliye edildi.



Ancak volkanın etkisi İzlanda ile sınırlı kalmadı. Patlamadan sonra ortaya çıkan kül bulutu görüş mesafesini engelleyince uçakların İzlanda üzerinden uçuşu askıya alındı. Küllerin yayılması Avrupa'da hava trafiğini adeta felç etti.



İngiliz Hava Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, güvenliği sağlamak amacıyla birçok uçuşun iptal edildiği belirtildi.



Hava sahasındaki olumsuzluğun iki gün sürebileceğini belirten Avrupa hava sahasının güvenliğinden sorumlu kuruluş Eurocontrol Sözcüsü Kyla Evens, ancak bunun volkanik kül bulutunun şekillenme biçimine bağlı olduğunun altını çizerek, "Bu gece yarısına kadar 24 saatte 4 bin ila 5 bin uçuşun etkilenebileceğini tahmin ediyoruz" dedi.





THY de seferlerini iptal etti



Uçuşları iptal olan firmalar arasında THY de var. THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, yanardağ faaliyeti nedeniyle THY'nin bugün gerçekleştireceği Manchester, Birmingham, Stockholm, Oslo, Londra, Kopenhag, Brüksel ve Amsterdam seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği hatırlatıldı.



Açıklamada, hava trafiğinin ne zaman açılacağına ilişkin kesin bilgi bulunmadığı, bu nedenle yarın yapılacak seferlere ilişkin kararın henüz verilmediği belirtilerek, ''İlgili uçuş noktalarına seyahat edecek tüm yolcularımızın havalimanına gelmeden önce bilgi almaları gerekmektedir'' denildi.



Görüş mesafesinin yetersizliği yüzünden daha önce Norveçli havacılık yetkilileri, kuzeyde Bodoe ile Tromsö arasındaki hava sahasının kapatıldığını, bu önlemin daha güneydeki Trondheim'de de uygulanmasının düşünüldüğünü duyurmuştu.





İsveç'in hava trafiği de aksıyor



Volkanik hareketlenmde ile oluşan kül bulutu, İsveç'te de hava trafiğini de olumsuz etkiledi.



Kül bulutunun İsveç hava sahasına ulaşması nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Skellefteo, Luleo ve Kiruna'dan yurt içi seferler yapılamıyor. Bu seferlerin durması, ülkenin diğer havaalanlarındaki uçuşlarda da aksamalara yol açıyor.





İrlanda'da 100'den fazla uçuş iptal



Küller nedeniyle İrlanda'da da 100'den fazla uçuş iptal edildi.





Danimarka da etkilenecek



Kül bulutunun gün içerisinde Danimarka hava trafiğini de olumsuz etkilediği belirtiliyor.





Finlandiya'nın kuzeyi de kapalı



Finlandiya'nın da kül bulutu nedeniyle kuzey hava sahasını kapattığı bildirildi. Ülkedeki havaalanlarının idaresinden sorumlu Finavia adlı kuruluştan yapılan açıklamada, kül bulutunun hava trafiği açısından risk teşkil etmesi yüzünden kuzeydeki hava sahasının kapatıldığı, bu önlemin yarın yerel saatle 15.00'e kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.



Volkanik hareketliliğin yoğun olduğu İzlanda, yeraltından buhar püskürten çok sıcak gayzerlerle kaplı. İzlanda turizm gelirlerinin bir bölümü de, bu gayzer ve kaplıcalardan geliyor.



İzlanda'nın güneyinde, altındaki volkanik oluşumun 190 yıl sonra harekete geçtiği Eyyafyallayöküll buzulu, İzlanda'nın beşinci büyük buzulu. Buzulun altındaki volkan, İzlanda'nın 9. yüzyılda kurulmasından bu yana 5 kez patladı.





Dünya iklimini etkilemeyecek



Norveç Meteoroloji Kurumu'ndan Hans Hygen Olsen, İzlanda'da Eyafyallayöküll buzulunun altındaki yanardağın, güneş ışığını engelleyerek atmosferi soğutacak çapta kuvvetli patlamaya sebep olmadığını belirtti.



İskandinavya'nın meteoroloji uzmanları, Meksika'da Pinatubo ve Çiçon yanardağlarının 28 yıl önce atmosferde yarattığı etkiyi Eyafyallayöküll'ün yapamayacağını kaydetti.



1783-84 yıllarında, İzlanda'nın Laki Yanardağı 120 milyon ton kükürt kusmuştu. Bu miktarda kükürt, Avrupa sanayisinin 2006'da atmosfere saldığı toplam miktarın tam üç katıydı. Laki Yanardağı faaliyeti Avrupa'da binlerce insanın ölümüne yol açmıştı.





200 yıllık sessizliği bozdu









Yanardağ, 1821 yılından sonra yaklaşık 200 yıllık sessizliğin ardından ilk olarak 20 Mart'ta patlamıştı. İzlanda'nın güneyinde, altındaki volkanik oluşumun 190 yıl sonra harekete geçtiği Eyyafyallayöküll buzulu, İzlanda'nın beşinci büyük buzulu.





Buzulun altındaki volkan, İzlanda'nın 9. yüzyılda kurulmasından bu yana 5 kez patladı.

