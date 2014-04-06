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Dünya

Yanardağ, 10 km lav püskürttü

Tungurahua, Ekvador'daki sekiz aktif yanardağdan biri

06 Nisan 2014 15:21


Ekvador'un başkenti Quito yakınlarındaki bir yanardağ 10 kilometre yüksekliğe lav püskürttü.

Beş dakika süren patlama sonrası Tungurahua yanardağının üzerinde dev bir kül ve duman bulutu oluştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 1999'da yeniden faaliyete geçen yanardağ son iki ayda daha fazla lav püskürtmeye başlamıştı.

Tungurahua, Ekvador'daki sekiz aktif yanardağdan biri.

 

Ateş kuşağı

 

Ekvador Pasifik Ateş Halkası adı verilen kuşakta yer alıyor. Şubat başlarında yanardağın püskürttüğü küller, 130 kilometre uzaklıktaki başkente ulaşmıştı.

2006'da Tungurahua'nın püskürttüğü lavlar bir köyü haritadan silmiş, altı kişi yaşamını yitirmişti. 5029 metre yükseklikteki dağın eteklerinde çok sayıda köy bulunuyor.

 

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