Yanan otomobilde 2 ceset bulundu

ASLANAPA (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Aslanapa ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan otomobilde 2 kişinin cesedi bulundu.

Olay Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy yakınlarında meydana geldi. Dün saat 21.30 sıralarında Örenköy- Aslıhanlar köyü yolunda yanmış otomobili görenler durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, tamamen yanmış olan 43 RE 791 plakalın aracın sürücü koltuğu ile yanındaki koltukta 2 kişinin yanmış ve tanınmayacak halde olan cesetleri ile karşılaştı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yanan otomobilin Aslıhanlar köyünde oturan B.Ç. adlı kişiye ait olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



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