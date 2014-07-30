Küle dönen otobüste 52 kişi son anda kurtuldu

İstanbul'dan aldığı 52 yolcuyu Çanakkale'ye götüren otobüs, Edirne'nin Keşan İlçesi'nde hareket halindeyken motor bölümünde çıkan yangınla tamamen yanarak kül oldu. Yolcuların yanık kokusu alınca şoförü uyardıkları ve durdurulan araçtan son anda inerek facianın eşiğinden döndükleri belirtildi.

Ünsal Yücel’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, saat 04.00 sıralarında Malkara-Keşan yolu Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nden sonra Keşan yönüne doğru giden Mahir Yüksel yönetimindeki yolcu otobüsünün motoru, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yolcuların yanık kokusu alınca şoförü uyararak aracı durdurttu. Yolcular kısa sürede tahliye edilerek otobüsten uzaklaştırılırken, yangın kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yol trafiğe kapandı

Yol çift yönlü trafiğe kapatılırken araç yoğunluğu nedeniyle itfaiye ekipleri yanan otobüsün yanına ulaşmakta güçlük çekti. İlk giden itfaiye aracındaki suyun bitmesi üzerine diğer itfaiye ekipleri polisin de yardımıyla ters şeritten yanan otobüsün yanına ulaştırıldı. Yangın yaklaşık 1.5 saatlik çalışma ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 52 yolcu çağrılan bir başka ie Çanakkale'ye gönderildi. 2 saat boyunca çift yönlü olarak kesilen trafik daha sonra polis ve jandarma ekiplerince kontrollü olarak açıldı Otobüs sürücüsü Mahir Yüksel, ifadesi alınmak üzere Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yangının çıkış sebebi ve soruşturma sürüyor.