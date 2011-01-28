-YANAN OTELDE CAN PAZARI MERSİN (A.A) - 28.01.2011 - Mersin'de bir otel çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale gelirken, ikinci kattan atlayan bir müşteri yaralandı. Otelde kalanlar ise uzatılan merdivenle tahliye edildi. Akdeniz ilçesi 6049 Sokak'taki iki katlı İpek Oteli'nin lobisinde belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin oteli sarması üzerine müşteriler zor anlar yaşarken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında yükselen alevden korkan müşteriler çatıya çıkarak yardım bekledi. Mahsur kalan vatandaşlar arka taraftaki bir binanın çatısına uzatılan merdivenle indirilirken, otelin çatısında mahsur kalan Mustafa Dinçbudak (45) alevden korkunca atladı. Düşerek yaralanan Dinçbudak, kaldırıldığı Mersin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Emniyet Müdürü Arif Öksüz olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yangının kundaklama veya atılan molotof kokteylli sonucu çıkmış olabileceği kaydedildi.